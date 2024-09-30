Burak Yılmaz, Kayserispor'daki görevinden istifa etti

DHA

Süper Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş'a karşı 3-0'lık mağlubiyetin ardından Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, istifa kararı aldı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

"HİÇBİR BAHANEM YOK, BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYDIK"

Maçla ilgili söyleyeceklerim var. İlk 60 dakika boyunca uyguladığımız plan tamamen işe yaradı. Önde baskı yaparak ve geçiş pozisyonları arayarak iyi bir oyun sergiledik. Ancak bu süre zarfında gol atmayı başaramadık ve bu da iki takım arasındaki kalite farkını ortaya çıkardı. Beşiktaş, bugün kötü oynasa bile nasıl kazanacağını gösterdi. Bu yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Oynadığımız maçlar arasında yalnızca Göztepe karşısında yenilgiyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak son yarım saatte yediğimiz gol sonrası durum hakkında tartışabiliriz; kesinlikle gerekçelerimiz var. Göztepe maçı dışında, oyundan çok memnunum ama kazanamamak hem bizi hem de şehri yıpratıyor. Kesinlikle kazanmalıydık. Fikstürümüz de bu yönde; bahane yok. Göztepe maçında yedi sakatımız vardı, bu maçta da bir sürü sakat oyuncumuz var. Ancak hiçbir bahanem yok; başarılı olmak zorundaydık.

"TEK BİR ŞEY KALDI, O DA HOCANIN DEĞİŞMESİ"

Göreve geldiği günden bu yana bahanelere sığınmadığını belirten Burak Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Geçen sene bana bu şerefli görevi verdiler ve ben de aslanlar gibi yerine getirdim, takımımızı ligde tutmayı başardık. Geçen yıl transfer cezası olduğunu biliyordum ve ‘Bu sezon da transfer cezası olursa gitmeyeceğim’ dedim. Bugün gidiyorum ama bu, transferle ilgili değil. Bu şehri çok seviyorum, insanlarını da öyle. Bir şey kaldı: Bu takımın eski gücüne dönmesi için hocanın gitmesi gerekiyor. Her şeyi yapıyoruz, çalışıyoruz, baskı ve oyun kurulumumuzu değiştiriyoruz, ama sonuç değişmiyor. Artık tek bir şey kaldı, o da hocanın değişmesi. Ben bu şehre iyilik yapmak istiyorum; belki bir değişimle Kayserispor'a faydalı olabilirim. Bu nedenle, bugün itibarıyla bırakıyorum. Hakkım varsa helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Kayserispor'u ve oyuncularımı düşündüğüm için bırakmam gerekiyor; başka çaremiz kalmadı. Her şeyi yaptık ama bu noktada bir değişiklik şart.