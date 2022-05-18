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    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor

    Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla dün bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Resmi hesabından yaptığı paylaşımlar ayrılık olarak yorumlandı.
    • 18.05.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:11
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    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, dün akşam 21 Mayıs Cumartesi günü Rennes ile sahasında oynayacağı maç öncesinde tüm teknik heyet ve takım ile beraber bir akşam yemeğinde buluştu.

    2020 yılının Ağustos ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e imza atan ve yemeği organize eden Burak Yılmaz, takımı ile 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor #1

    Veda olarak yorumlandı

    Lille'de 72 resmi maçta görev alan santrafor, 25 gol ve 10 asistlik performans sergilerken, düzenlediği bu yemekte kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

    Burak Yılmaz, anı ölümsüzleştirmek için birçok fotoğraf çektirdi ve veda olarak yorumlanan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Geleceğiyle ilgili açıklama yok

    Takıma veda edeceği yönünde yapılan yorumlara herhangi bir resmi açıklama gelmezken, sözleşmesi sona erecek 36 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin bir planı da bulunmuyor.

    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor #2

    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor #3

    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor #4

    Burak Yılmaz, Lille ile yolları ayırıyor #5


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