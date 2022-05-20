Burak Yılmaz, Lille'e veda etti

Burak Yılmaz, Lille'e veda etti

Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz ayrılığını duyurdu. 36 yaşındaki golcünün yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediği de gelen haberler arasında.

Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, "Yarın Lille deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

Türkiye'ye dönmek istiyor

Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir.

Burak Yılmaz, Lille'den ayrılırken, gelecek transfer tekliflerini de değerlendirmeye almıştı. Tecrübeli golcünün de yeniden Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor.