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- Burak Yılmaz Nice'e de gol attı
Burak Yılmaz Nice'e de gol attı
Lille forması giyen Burak Yılmaz, bu hafta da golünü attı. Golcü futbolcu, Nice maçının 58. dakikasında rakip fileleri havalandırdı.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 20:20
- Güncelleme : 25.10.2020 - 21:01
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya geldi.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Dolberg'in golüyle 1-0 geriye düştü.
BURAK SKORU 1-1'E GETİRDİ
Mücadelenin 58. dakikadasında ceza sahası içinde topla buluşan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.