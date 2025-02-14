Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe'yi yenmek

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Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, zorlu Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde HT Spor’a konuşan Burak Yılmaz, rakiplerinin güçlü olduğunu kabul ederken, maçtan galibiyetle ayrılmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti:

"TÜRKİYE'NİN EN FORMDA TAKIMI VE ÇOK İŞTAHLI"

Fenerbahçe şu an Türkiye’nin en formda takımı. Son haftalarda üçlü savunma sistemiyle oynuyorlar ve çok iştahlılar. Taraftarlarının desteğini de tamamen arkalarına almış durumdalar. Dün Anderlecht karşısında çok iyi bir oyun sergileyerek kazandılar. Bu galibiyetle özgüvenlerini daha da pekiştirdiler. Eminim pazar günkü maçı da büyük bir istekle bekliyorlardır.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK"

Biz ise tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak çalıştık. Ufak bir rotasyon yapacaklarını ve cezalı oyuncularının olduğunu biliyoruz. Ancak biz rakibin durumuna odaklanmak yerine, kendi oyun planımızı sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak.

"BİZİM İÇİN BİR TEST NİTELİĞİNDE"

Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birine ve Türkiye’nin en formda takımına karşı oynayacağız. Bu bizim için bir test niteliğinde. Maçtan sonra oyuncularımızın özgüvenini daha da artırmayı umuyorum. Fenerbahçe deplasmanında puan ya da puanlar almak kolay değil, ancak biz bunu bir meydan okuma olarak görüyoruz ve gereğini yapacağımıza inanıyorum.

Burak Yılmaz’ın iddialı açıklamaları, Kasımpaşa'nın mücadeleye yüksek motivasyonla çıkacağını gösterirken, futbolseverler bu önemli karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.