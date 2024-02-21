Burak Yılmaz: Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, "Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Ankaragücü maçına konsantre olduk" dedi.

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DHA

Süper Ligde 10 maç sonra galip gelen Kayserispor, ligin 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

Sakatlığı geçen Bahoken takımla çalışırken sakatlığı bulunan Hosseini ve ameliyat olan Uzodimma idmanda yer almadı.

Teknik direktör Burak Yılmaz ile futbolcular Mehdi Bourabia ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik"

Ankaragücü maçında tribünlerin dolmasını beklediğini söyleyen teknik direktör Burak Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Bütün planımızı kazanma üstüne yaptık. Özellikle ilk yarıda çok güçlü bir oyunumuz vardı. İkinci devre bir düştük. Bu da hem skorun vermiş olduğu bence bir rehavetten psikolojik olarak rakip takımın da göstermiş olduğu bir reaksiyondan dolayı oldu. Ama biz istediğimizi aldık, çok mutluyuz. Ankaragücü maçına konsantre olduk. Çünkü Ankaragücü maçını kazanıp artık hedeflerimizle alakalı konuşmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne söylediysek planımıza sadık kalarak hepsini ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Çok değerli bir oyuncu grubu var. Çok güzel oyuncu karakterlerinin olduğu bir grup. O yüzden bu bizim şansımız olduğunu düşünüyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Bunu devam etmek istiyorum. Ankaragücü çok değerli bir camia. Çok büyük bir camia. Çok değerli bir hocaları var. Ama tabii ki de kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Cumartesi günü stadın dolduğu, sonuna kadar bizi destekleyecekleri bir maç olmasını bekliyorum. Onların bize desteği, bizim de oynayacağımız mücadeleyle oyunla onlara yakışacağını düşünüyorum. İnşallah stadımız dolar.

"Çağdaş Hoca ile birbirimize başarılar diledik, çok büyütülecek bir şey değil"

Başakşehir maçı sonrası teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamalarının olduğunun sorulması üzerine Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Çağdaş Atan'ı severim ben. Böyle gerginlikler olabilir. Ama ben onların kulübesinden hiç kimseye bir şey söylemedim. Tarzım değil. Bana kimse bir şey söylemediği sürece, yapmadığı sürece. Ben kimseye bir şey yapmam. Maçın gerginliğiyle olmuştur. Çağdaş Hoca'yı severim. Buraya da emeği olmuştur. Yolu açık olsun. Böyle şeyler olacak. Maçtan sonra da sarıldık. Maçtan sonra Çağdaş Hoca ile birbirimize başarılar diledik, çok büyütülecek bir şey değil.

"Takım adapte olmaya başlıyorum"

Kayserispor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mehdi Bourabia, adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Bourabia, şu şekilde konuştu:

Son iki maçta dört puan aldık. Benim de takımla adaptasyon sürecim iyi bir şekilde devam ediyor. Takıma adapte olmaya başladım. Tabii ki bu şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde bir Ankaragücü müsabakası var. Onlara karşı da iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve iyi bir oyun oynamamız gerekiyor.

"Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Uzun süren bir galibiyet özlemleri olduğunu ve bunu sona erdirdikleri için mutlu olduklarını belirten Ramazan Civelek, şunları dedi:

Çok önemli bir rakibe karşı, çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bizim de uzun süre bir galibiyet özlemimiz vardı. İçeride iyi oynayan bir rakibe karşı bu skoru aldığımız için mutluyuz. O futbolda böyle şeyler var. İki ay önce çalıştığım bir hoca başka bir takıma gidebilir. E tabii Çağdaş Hoca'yla güzel günler geçirdik. O da çok önemli bir hoca. Güzel bir galibiyet aldık. Maça iyi motive bir şekilde çıktık. Çünkü uzun süre bir galibiyete hasrettik."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)