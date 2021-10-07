Burak Yılmaz: Sahada ağabeylik statüsüne inanmıyorum

A Milli Takımımızda Burak Yılmaz, Norveç ile oynanacak maç öncesinde konuştu. Yılmaz, Norveç'in eksikleriyle ilgili " Bu seviyelerde eksiklik fazla hissedilmez" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızda Burak Yılmaz, Norveç ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kazanmamız gerektiğini vurgulayan Burak, "Çok kritik, kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Kazanıp 2. olmamız gerekiyor. Tek hedefimiz bu. İlk maç, geçmiş, nasıl başladı, nasıl devam etti, bunlarla ilgili yorum yapacak çok zamanımız yok. Geçmişle alakalı kötü analizlerimizi yaptık, oraya takılı kalmadan 4 tane maçımız var. Yarınki kayıpta kırılırız. Maça tamamen konsantre olmuş, fokuslanmış bir milli takım var. Biletlerimizin full satıldığını duyduk, herkese teşekkürler. Bir bütün olup Norveç'i yeneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





"SAHADA AĞABEYLİK STATÜSÜNE İNANMIYORUM"

Takım arkadaşları ile ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Arkadaşlarımız çok genç ama çok tecrübeliler. Genç yaşlarına rağmen üst düzey takımlarda oynuyorlar. Onların öğüde ihtiyacı olduğuna inanmıyorum. Sahada ağabeylik statüsüne inanmıyorum. Benim de onlardan öğrendiğim çok şey var. Yarınki maç için kimsenin kimseyle konuşmasına gerek yok, kazanıp 2. olmak istiyoruz." dedi

"HOCAMIZA DESTEK OLMALIYIZ"

Stefan Kuntz için ise "Hocamızla 3 gündür birlikteyiz, sahada radikal değişiklikleri bu kadar kısa sürede beklemememiz lazım. Sahada küçük dokunuşları olacaktır, bunu da siz fark edeceksiniz. Uzun süreli idealleriyle geldi, ona destek olmamız gerekiyor. Çok radikal değişim beklemeden, küçük dokunuşlarla gerekli etkiyi yaratacaktır." diyen Burak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"6 aylık süreçte ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Geçmişle alakalı kötüleri biz de analiz ettik. Şu durumda bu 6 ayı konuşmanın bize faydası yok. Bu 6 aylık süreci daha sonra konuşalım. Geçmişi konuşacak olsak çok şey var konuşacak."





"TAKIM ÜZERİNDE BASKI YOK, OLMALI"

Takım üzerinde baskı olması gerektiğini savunan yıldız futbolcu, "Takımın üstünde baskı yok ama bence baskı olmalı. Baskı futbolcuyu diri tutan, sağlam tutan en önemli unsurdur. Arkadaşlarımız rahat, stresten, internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Takım üzerinde büyük baskı yok fakat baskı olmalı, ben bunu böyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SEVİYELERDE EKSİKLİK FAZLA HİSSEDİLMEZ"

Rakipteki eksikler ile ilgili konuşan Burak, "Böyle seviyelerde, böyle maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde, Milli Takım'da eksikliğin hissedileceğini çok düşünmüyorum. İlk maçta tam kadrolardı, orada iyi bir oyunla iyi skor elde ettik. Bu seviyelerde eksiklik fazla hissedilmez." dedi.



