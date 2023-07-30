Burak Yılmaz, Semih Kılıçsoy'la özel ilgileniyor Tirana karşısında attığı golle dikkatleri çeken Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy'un akıl hocalığını siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Burak Yılmaz yapıyor.

UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında sahasında Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, Arnavutluk ekibini 3-1 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde avantajı eline almıştı.

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı takımda ise bu maçta genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gol atan en genç isim

Takımının üçüncü golü kaydeden genç Semih, ikinci maç öncesinde siyah-beyazlıları rahatlatmış aynı zamanda da tarihe geçmişti.

Bu mücadelede Semih Kılıçsoy, 17 yaş 346 gün ile siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu ünvanını elde etti.

Semih, Burak Yılmaz'a emanet edildi

Avrupa kulüplerinin durumunu yakından takip ettiği hücum oyuncusu Semih Kılıçsoy'la ilgili yeni bir detay belli oldu.

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve gelen eski milli golcü Burak Yılmaz'ın Semih'le özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

38 yaşındaki Burak Yılmaz'ın hem saha içinde hem de saha dışında Semih'le yakından ilgilendiği, tecrübelerini ona aktardığı bilgisine ulaşıldı.

"Girip golünü atacaksın"

Genç isim Tirana maçının ardından ise Burak Yılmaz hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: