Burak Yılmaz: Tigana benim için baba gibi

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'e transferi hakkında konuşurken gelecek ile ilgili düşüncelerinden de bahsetti.

Lille'de forma giyen milli golcümüz Burak Yılmaz, Fransa'da Telefoot'a konuştu. Ayrıca Burak Yılmaz hakkında Jean Tigana, Emre Belözoğlu ve Jonathan Bamba açıklamalar yaptı.

"FRANSA LİGİ'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİR TANESİYİZ"

"Luis Campos'un bana 35 yaşında bile Avrupa'nın büyük bir liginde oynayabileceğimi söylemesi, beni ikna etmeye yetti. Bence, Fransa Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bir hayalim var takımımızla alakalı ama bunu söylemek istemiyorum. Eğer hayalim gerçekleşirse o zaman vereceğim röportajda söyleyeceğim."





"TIGANA BENİM İÇİN BİR BABA GİBİ"

Tigana'nın kendisiyle ilgili söylediği, "Burak Yılmaz'ı alt ligdeyken izledim. Burak Yılmaz gibi bu kadar kendine güvenen ve kararlı bir genç olması şaşırtıcıydı. Zaten muazzam bir potansiyele sahipti, çok iyi kafa vuruşları, sakince hedefe gidip olağanüstü vuruşları vardı." sözlerine de cevap veren Burak, "Tigana benim için bir baba gibi. Türkiye'nin en güzel kulübünde oynaması için 2. lig oyuncusunu transfer etme cesareti vardı. Bana inandı ve her zaman bana gösterdi."