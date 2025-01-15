İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ocak ayı kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, Trabzonspor'un eski futbolcusu Burak Yılmaz, gazeteci Hakan Yoloğlu'nun konuğu oldu.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda davetli ve taraftar katıldı.

"BABAM KALECİYDİ, FUTBOLA MERAKLIYDIM"

Futbolculuk kariyerine nasıl başladığını anlatan Burak Yılmaz, şunları dedi:

Babam eski bir kaleciydi. Her erkek çocuğu gibi futbola meraklıydım. 9 yaşında altyapıya oyuncu alıyorlardı, ama ben yaramazlıklarımla onları illallah ettirdim ve 7 yaşında Antalyaspor altyapısına girdim. Babadan gelen bir yetenek genlerimde vardı. Antalyaspor'da 7 yaşından 16 yaşına kadar oynadım. Top toplayıcılık yaptığım dönemde Antalyaspor küme düşmüştü ve o zaman çok ağlamıştım. Sonrasında beni 16 yaşında profesyonel yaptılar. 22 yıl boyunca profesyonel futbol oynadım ve 38 yaşında bıraktım. Futbol topu bana bu hayatı sağladı ve hala geleceğim futbolda.

"TRABZON BENİM EVİM"

Fenerbahçe'den kadro dışı kaldığı dönemde Eskişehirspor'da oynarken Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisini aradığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

Şenol Güneş, Güney Kore'den yeni dönmüştü. Antrenmanını izliyordum, telefonum çaldı ve arayan oydu. Beni, kimden isteyeceğini sordu. O zaman, 'Beni herkes göndermiş, Trabzonspor'da oynama şansım az' diyordum ama Allah Şenol Hoca'dan razı olsun. Trabzonspor, beni Türk futboluna yeniden armağan etti. En güzel çağlarımı burada yaşadım. Trabzon benim evim.

"AVRUPA'DA BÖYLE BİR BASKI YOK"

Trabzonspor'un baskılı atmosferinin futbolcular için büyük bir sınav olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor'da başarıya odaklanıp baskıya karşılık veren her oyuncu dünyanın her yerinde oynar. Avrupa'da böyle bir baskı yok.

"YENİLMEYİ KABUL ETMİYORUM"

Kazanma hırsıyla ilgili olarak Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Ben yenilmeyi kabul etmiyorum. Çocuğumla oyun oynarken bile kazanmak istiyorum. Dışarıda çok sakin ve saygılı bir insanım, ama saha içinde bambaşka biriyim. Bugün beni buraya getiren bu kazanma isteğim ve yenilmeme arzum. Hep böyle olacağım. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyorum. Kayserispor ile Trabzon'a geldiğimde Trabzonspor'u yenmek istedim. Beşiktaş ile Antalya'ya gittim, kazanmak istedim. Bağlı olduğum, ekmeğini yediğim camianın haklarını her zaman sonuna kadar savunurum. Ekmek yediğim yeri sahiplenmem gerekiyor. Belki bir gün Trabzonspor'da çalışacağım ya da başka bir yere gideceğim. Nerede olursam olayım, kazanmak için elimden geleni yapacağım.

"KARABÜKSPOR SOYUNMA ODASINI UNUTMAM"

2010-2011 sezonunun son haftasında oynanan Karabükspor maçının ardından yaşananların kariyerinde en unutulmaz anlar arasında yer aldığını ifade eden Burak Yılmaz, o günü şu sözlerle anlattı:

Şenol Hoca'yı baba yerine koymuştuk, dudakları titreye titreye bizle bir konuşma yaptı. Hayatımda, hiç o zamanki kadar uzun süre ağlayıp, üzülmemiştim. Karabük maçı soyunma odasını unutamam. Cezalıydım ve tabletten Fenerbahçe-Sivas maçını izliyordum. Maçlar bitti, soyunma odasına girdik. Şenol Hoca konuşma yaparken herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Ben ağlıyorum, Umut ve Tolga ağlıyor. Şenol Hoca'nın gözleri dolmuştu. Serkan Balcı farklı bir haldeydi. Hayatımın en kötü anlarından biriydi. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın.

"2010-2011 ŞAMPİYONUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yılmaz, 2010-2011 sezonu hakkında ise, şu ifadeleri kullandı:

2010-2011 şampiyonun kim olduğunu biliyoruz. Yastığa başımızı koyduğumuzda bizim gönlümüz rahat.

"BİR GÜN TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OLUR MUYUM? ALLAH'IN İZNİYLE, İNŞALLAH OLURUM"

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alıp, almayacağı sorusuna yanıt veren genç teknik adam, şunları dedi:

Trabzonspor'dan gelecek bir teklif benim için bir şereftir. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'a gittim ve kümede kalmayı başardık. Bu çok zor bir başarıydı. Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığımız o maçı da unutamam. Kayseri'yi ve insanlarını çok sevdim. Kan değişikliği ihtiyacı olunca görevi bıraktım. Kümede kalmak zor bir işti ama bunu başardık. Artık teknik direktörüm ve bir ekibim var. Yanımda inandığım insanlar var. Bu nedenle tekrar yardımcılığa dönmem doğru olmaz. Kendimi artık bir teknik adam olarak görüyorum. Şenol Hoca'nın yeri başımızın üstündedir ama artık yardımcılık düşünmüyorum. Bir gün Trabzonspor teknik direktörü olur muyum? Allah'ın izniyle, inşallah olur diye düşünüyorum.

"TÜRK FUTBOLU KÖTÜ DURUMDA"

Türk futbolunun durumuna dair eleştirilerde bulunan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolu kötü durumda ve daha da kötüye gidiyor. Büyük takımlar arasındaki savaşta Anadolu kulüpleri eziliyor. Bu durumun düzelmesi gerekiyor.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR ÇOK DEĞERLİ BİR KARDEŞİMDİR"

Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür ile uzun yıllar birlikte olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: