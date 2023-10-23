Burak Yılmaz umutlu: Fenerbahçe gibi yapabiliriz

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Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, önceki günkü idman öncesi takıma kısa bir konuşma yaptı.

Sezondan umutlu olan olan genç hoca, öğrencilerine şunları söyledi:

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Rakipler nasıl 8'de 8, 9'da 9 yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Sezonun bitmesine daha çok var. Tarihte böyle şampiyonluk yaşamış takımların örneği çok.