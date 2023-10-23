Burak Yılmaz umutlu: Fenerbahçe gibi yapabiliriz

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Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, önceki günkü idman öncesi takıma kısa bir konuşma yaptı.
Sezondan umutlu olan olan genç hoca, öğrencilerine şunları söyledi:
Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Rakipler nasıl 8'de 8, 9'da 9 yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Sezonun bitmesine daha çok var. Tarihte böyle şampiyonluk yaşamış takımların örneği çok.
11 puan geriye düştüler
Süper Lig'de 16 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, 27 puanlı lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde bulunuyor.
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