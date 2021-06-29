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Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde
Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Arda Turan tatillerini Marmaris'te geçiriyor. O anlardan bir kareyi sosyal medyada da paylaştılar.
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 09:47
Lille'de top koşturan Burak Yılmaz ve Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalası beklenen Arda Turan eşleriyle birlikte Marmaris'te lüks bir otelde tatillerini geçiriyor.
FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
Çiftler liglerin başlamasına 1 ay kala sezonun yorgunluğunu atmaya çalışırken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise dikkat çekti.
Paylaşımda Arda ve Burak'ın önünde puro olması dikkat çekerken, şampanyalardan uzak durmaları da gözlerden kaçmadı.