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Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde

Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Arda Turan tatillerini Marmaris'te geçiriyor. O anlardan bir kareyi sosyal medyada da paylaştılar.