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    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde

    Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Arda Turan tatillerini Marmaris'te geçiriyor. O anlardan bir kareyi sosyal medyada da paylaştılar.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:47
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    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde

    Lille'de top koşturan Burak Yılmaz ve Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalası beklenen Arda Turan eşleriyle birlikte Marmaris'te lüks bir otelde tatillerini geçiriyor.

    FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

    Çiftler liglerin başlamasına 1 ay kala sezonun yorgunluğunu atmaya çalışırken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise dikkat çekti.

    Paylaşımda Arda ve Burak'ın önünde puro olması dikkat çekerken, şampanyalardan uzak durmaları da gözlerden kaçmadı.

    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde #1

    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde #2

    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde #3

    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde #4

    Burak Yılmaz ve Arda Turan tatilde #5

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