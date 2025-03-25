Burak Yılmaz: Yabancı hakeme karşıyım

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'deki yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk hakemlerinin kötü niyetli olduklarını düşünmeyen Yılmaz, her zaman yerli hakemlerin yanında olduğunu söyledi.

'TÜRK HAKEMLERİ AVRUPA'DA MAÇ YÖNETİYOR'

Yılmaz daha sonra Türk hakemlerinin Avrupa'da maç yönettiğine dikkat çekti.

HT Spor'un konuğu olan Yılmaz son olarak derbilere yabancı hakem atayarak Türk hakemlere güvenilmiyor imajının verilmiş olacağına vurgu yaptı.

"HER ZAMAN YERLİ HAKEMLERDEN YANAYIM"

Burak Yılmaz'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Şu anda herhangi bir insana sorsak hakem olmak istiyor musun diye kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben her derbiyi, maçı hataları da olsa bizim insanımızın yöneteceğini düşünüyorum. Bu insanların arkasında durmak, bu insanları desteklemek, hiçbir zaman ilk durakta indirmemek lazım. Kendi insanımızı yerin dibine vurmaktan hiç çekinmiyoruz. Ben her zaman onlardan yanayım. Benim de çok canımı yakmışlardır. Hem oyunculuğumda hem teknik direktörlüğümde. Ama canları sağ olsun. Ben onların kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hata yaptıklarını düşünüyorum. Biz eğer Türk futboluyla bir yere gelmek istiyorsak mutlaka Türk hakemlerine ihtiyacımız var. Bizim hakemlerimiz Avrupa'da, UEFA'da, FIFA'da maç yönetiyor. Kendi derbilerimizi yabancı hakemlere verirsek UEFA ve FIFA nezdinde bizim hakemlerimize güvenilmiyor imajını vermiş oluruz. Bunu doğru bulmuyorum."