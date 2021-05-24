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    Fransa'da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille'de Burak Yılmaz büyük katkı sağladı

    Fransa'da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille'de Burak Yılmaz büyük katkı sağladı

    Fransa Ligi'nde şampiyon olan Lille'de Burak Yılmaz attığı 16 gol ve 5 asistle şampiyonluğa doğrudan katkı sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 01:05
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 01:17
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    Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı’nın forma giydiği Lille, Fransa Ligi’nde 10 yılın ardından şampiyon oldu.

    BURAK YILMAZ 21 GOLE KATKI YAPTI

    Lille şampiyon olurken milli golcümüz Burak Yılmaz, bu sezon attığı 21 golle doğrudan katkı yaptı.

    Burak Yılmaz Ligue 1‘de oynadığı 28 maçta 16 gol ve 5 asist yaptı.

    NİHAT KAHVECİ’DEN SONRA BİR İLK

    Milli futbolcu Yılmaz bu performansla Avrupa’nın 5 büyük liginde Nihat Kahveci’nin ardından 16 gole ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

    Fransa da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille de Burak Yılmaz büyük katkı sağladı #1

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