Burak Yılmaz yıldızlarla yarışıyor

Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 35 yaş üstü futbolcular arasında en golcü 3. oyuncu oldu. Zirvede 14 golle Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen 'Kral' lakabını hak etmeye devam ediyor.

EN GOLCÜ 3. OYUNCU

Ligde 8, toplamda ise 10 gole imza atan golcü futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 35 yaş üstü futbolcular arasında en çok gol atan 3. oyuncu oldu.

Listenin zirvesinde Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 2. sırada ise Milan'ın 39 yaşındaki süperstarı Zlatan Ibrahimovic yer alıyor.

Sampdoria'nın golcü futbolcusu Fabio Quagliarella ise 4. sırada.

1-Ronaldo 14 gol

2-Ibrahimocic 10 gol

3-Burak Yılmaz 8 gol

4-Fabio Quagliarella 7 gol