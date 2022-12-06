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- Burak Yılmaz'a Süper Lig'den talip var
Burak Yılmaz'a Süper Lig'den talip var
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 09:38
Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Adana Demirspor yine bir sürpriz transfer peşinde.
Balotelli, Remy, Assombalonga ve Dzyuba gibi oyunculara formayı giydirmiş olan kulüp şimdi bir yıldız isimle daha kadrosunu taçlandırmayı hedefliyor.
Artem Dzyuba ile yollarını ayıran mavi şimşekler, forvet eksikliğini Burak Yılmaz'la doldurmayı düşünüyor.
Adana Demir'in aklı Burak Yılmaz'da
Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak.
Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard’ta devam eden Burak’ın Türkiye’ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, ‘Kral’ın tavrına göre strateji belirleyecek.
72 maçta 25 gol 10 asist
Öte yandan 2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.
Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı
Lille sonrası bir sonraki takımı merak edilen Burak, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.
Tecrübeli golcü sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.