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    Burak Yılmaz'a Süper Lig'den talip var

    Adana Demirspor, Türkiye'de iki kez gol kralı olan ve Fransa'da Lille ile şampiyon olan tecrübeli golcü Burak Yılmaz’ın transferi için harekete geçiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 09:38
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    Burak Yılmaz'a Süper Lig'den talip var

    Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Adana Demirspor yine bir sürpriz transfer peşinde.

    Balotelli, Remy, Assombalonga ve Dzyuba gibi oyunculara formayı giydirmiş olan kulüp şimdi bir yıldız isimle daha kadrosunu taçlandırmayı hedefliyor.

    Artem Dzyuba ile yollarını ayıran mavi şimşekler, forvet eksikliğini Burak Yılmaz'la doldurmayı düşünüyor.

    Adana Demir'in aklı Burak Yılmaz'da

    Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak.

    Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard’ta devam eden Burak’ın Türkiye’ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, ‘Kral’ın tavrına göre strateji belirleyecek.

    Burak Yılmaz a Süper Lig den talip var #1

    72 maçta 25 gol 10 asist

    Öte yandan 2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

    Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

    Burak Yılmaz a Süper Lig den talip var #2

    Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı

    Lille sonrası bir sonraki takımı merak edilen Burak, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.

    Tecrübeli golcü sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.

    Burak Yılmaz a Süper Lig den talip var #3


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