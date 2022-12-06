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Burak Yılmaz'a Süper Lig'den talip var

Burak Yılmaz'a Süper Lig'den talip var

Adana Demirspor, Türkiye'de iki kez gol kralı olan ve Fransa'da Lille ile şampiyon olan tecrübeli golcü Burak Yılmaz’ın transferi için harekete geçiyor.