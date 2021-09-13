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- Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür'e destek
Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür'e destek
Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür'e, Burak Yılmaz'dan destek geldi.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 09:43
- Güncelleme : 13.09.2021 - 10:17
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi. Abdülkadir Ömür'ün ıslıklanması maça damga vurdu.
ABDÜLKADİR AĞLAMIŞTI
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonrası Instagram hesabından genç futbolcunun o anlarını paylaştı ve milli yıldıza destek verdi.