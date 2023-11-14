Burak Yılmaz'dan Aboubakar sözleri: Para istedi, alamayınca ağrım var dedi Beşiktaş'ın eski antrenörü Burak Yılmaz, görevinden istifa etmesinin ardından ilk ciddi açıklamasını yaptı. Genç hoca, Vincent Aboubakar'a yüklendi.

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Süper Lig'in ilk 12 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasından sonra geçici olarak göreve gelen Burak Yılmaz, 6 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından sözleşmesini feshetmişti.

Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuşan Burak Yılmaz, Aboubakar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"Alacağını alamayınca ağrım var dedi"

Yabancı futbolcuların kafetaryada vurdumduymaz şekilde oturduğunu söyleyen Yılmaz, Aboubakar'ın da sakat olmadığını öne sürdü.

Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...

"5 dakika sonra Rıza Çalımbay geldi"

Öte yandan istifasının hemen ardından Rıza Çalımbay'ın gelmesine de kırgın olan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca’nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim.

Sergen Yalçın'dan benzer iddia

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın şampiyon kadrosunda da yer alan Vincent Aboubakar, ligin son haftalarında sakatlığını öne sürerek forma giymemişti.

O dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın da katıldığı televizyon programında, Kamerunlu futbolcunun sakat olduğuna inanmadığını ima etmişti.

"Ağır sakatlığı olduğunu düşünmüyorum" demişti

Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Sergen Yalçın, "Aboubakar, şampiyonluk sezonunda gerçekten sakat mıydı?" sorusuna yanıt vererek, "Bilemiyorum... O kadar ağır bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. 2-3 maçlık evet ama 10-12 maç fazla." ifadelerini kullanmıştı.

Sivas'a maça gittik. Aboubakar sakattı, buna baskı yaptılar 'Oyna' diye. O da 'Tamam oynayacağım, kendimi riske atacağım' dedi. Neyse maç başladı, zaten hiçbir şey yapmıyor, koşmuyor, depar atmıyor. Dakika 44'e geldi bir pozisyon oldu, bu 'ah!' diye bıraktı kendini, ayağını filan tutuyor göreceksin. Dedim 'Ne oldu ya, tribünden falan ateş mi ettiler, vuruldu mu bu?'. Benim çapraz bağlarım koptu maçta, böyle bir acı hissetme modeli yok, olamaz.

Devrenin bitmesine 1 dakika var zaten, içeri girersin 'Hocam beni değiştir' dersin değiştiririz. Öyle bir hareketler yaptı ki sahada, ben güleceğim kendimi zor tutuyorum. Kameralar çekiyor bir de rezil olacağız. O kadar abartmaya da gerek yok yani. Adele sakatlığı bu, hissedebileceği acı da belli. O kadar büyük oynamaya gerek yok. Zaten bir şey oynamıyorsun, 1 dakika kalmış, 45'te çıkarsın yani...

Başarılı golcü, sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olmuş, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasının ardından siyah-beyazlılara dönmüştü.