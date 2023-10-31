Burak Yılmaz'dan altyapı hocalarına teşekkür paylaşımı! Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, A Takıma çıkan futbolcular için altyapıda görev yapan teknik adamlara teşekkür etti.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasının kapanış maçında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 63’üncü dakikada Salih Uçan ve 75’inci dakikada Cenk Tosun kaydetti. Müsabakayı iki ekip de 10’ar kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ardından ise Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, altyapı oyuncuları ve U-19 antrenörü için teşekkür mesajı paylaştı.

Burak Yılmaz'dan teşekkür paylaşımı

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş'ımızın geleceği olan çocuklarımıza gözü gibi bakıp her konuda üzerlerine titreyen ve A Takım seviyesine çıkmaları için elinden geleni yapıp deneyimlerini aktaran tüm akademi antrenörlerimize ve U19 takımı sorumlusu Serdar Topraktepe hocam ile ekibine teşekkür ederiz.

Altyapı oyuncuları şans buldu

Siyah-beyazlıların Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 21. dakikada oyuna girerken bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy da bu sezon Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde şans bulan isimler oldu.