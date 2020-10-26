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Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e ağır küfürler

Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e ağır küfürler

Lille forması giyen Burak Yılmaz, Nice maçının 79. dakikasında kendisini oyundan çıkaran teknik direktörü Christophe Galtier'e ağır küfürler etti. Yılmaz'ın bu sözleri kameralara yansıdı.