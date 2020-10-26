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    Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e ağır küfürler

    Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e ağır küfürler

    Lille forması giyen Burak Yılmaz, Nice maçının 79. dakikasında kendisini oyundan çıkaran teknik direktörü Christophe Galtier'e ağır küfürler etti. Yılmaz'ın bu sözleri kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 09:06
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    Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya geldi.

    Dolberg'in golüyle 1-0 geriye düşen Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın kaydettiği şık golle beraberliği yakaladı.

    Lille üstünlük sayısı için ataklarını sıklaştırırken, teknik direktör Christophe Galtier'in 79. dakikada Burak'ı oyundan çıkarması, tecrübeli oyuncuyu kızdırdı.

    Burak Yılmaz dan Christophe Galtier e ağır küfürler #1

    AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

    Yedek kulübesine gelen 35 yaşındaki futbolcunun hocasına, "A.. ç.., a.. k.. tavrını s... ha" şeklindeki sözleri kameralara yansıdı.

    Burak Yılmaz dan Christophe Galtier e ağır küfürler #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Burak Yılmaz dan Christophe Galtier e ağır küfürler #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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