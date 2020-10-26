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- Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e ağır küfürler
Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e ağır küfürler
Lille forması giyen Burak Yılmaz, Nice maçının 79. dakikasında kendisini oyundan çıkaran teknik direktörü Christophe Galtier'e ağır küfürler etti. Yılmaz'ın bu sözleri kameralara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 09:05
- Güncelleme : 26.10.2020 - 09:06
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya geldi.
Dolberg'in golüyle 1-0 geriye düşen Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın kaydettiği şık golle beraberliği yakaladı.
Lille üstünlük sayısı için ataklarını sıklaştırırken, teknik direktör Christophe Galtier'in 79. dakikada Burak'ı oyundan çıkarması, tecrübeli oyuncuyu kızdırdı.
AĞIR KÜFÜRLER ETTİ
Yedek kulübesine gelen 35 yaşındaki futbolcunun hocasına, "A.. ç.., a.. k.. tavrını s... ha" şeklindeki sözleri kameralara yansıdı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)