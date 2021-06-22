Burak Yılmaz’dan Dünya Kupası sözü

Fransa’da harika bir sezon geçiren ve Lille’in şampiyonluğa uzanmasında başrolü oynayan Burak Yılmaz,Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için takımı motive ettiği öğrenildi.

EURO 2020'den elendikleri için üzgün olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası için takım arkadaşlarını umutlandırdı.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, EURO 2020’de tıpkı diğer oyuncularımız gibi beklentilerin çok altında kalmıştı.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Karşılaşma sonrası, "Ülkemizi üzdük, haklarını helal etsinler. Önümüzdeki 2022 Dünya Kupası eleme maçları var. Artık onlara odaklanmamız gerekiyor" diye konuşan Burak’ın, takım arkadaşlarını da Katar’daki dev organizasyona mutlaka katılacakları yönünde motive ettiği ve "Dünya Kupası elemelerinde çok başarılı olup, finallerde de Türk halkını mutlu edeceğiz" sözlerini sarfettiği öğrenildi.

Katar’daki kupa, aşırı sıcaklar sebebiyle 2022’de 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

DÜN AKŞAM DÖNDÜLER

EURO 2020'ye grup aşamasında hiç puan alamadan veda eden A Milli Takım dün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. THY'ye ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul Havalimanı'na gelen ve oldukça moralsiz oldukları gözüken Bizim Çocuklar buradan özel araçlarıyla ayrıldı.