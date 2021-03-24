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- Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü
Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü
Ay-Yıldızlıların Hollanda'yla karşılaştığı mücadelede, Burak Yılmaz harika bir frikik golü attı.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 21:44
- Güncelleme : 24.03.2021 - 21:55
A Milli Takımımızın Hollanda'yla karşı karşıya geldiği Dünya Kupası Elemeleri'nde, mükemmel goller peş peşe geldi.
Karşılaşmada son olarak 2 gol atan yıldızımız Burak Yılmaz, harika bir frikik golüne imza attı.
BİR GÜZEL GOL DE BURAK'IN AYAĞINDAN GELDİ
Burak attığı mükemmel frikik golüyle skoru 4-2'ye getirirken, kendisinin de 3. golünü atarak hat-trick yaptı.
Öte yandan karşılaşma 4-2'lik galibiyetimizle sona erdi.
Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü