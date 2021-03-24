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    Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü

    Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü

    Ay-Yıldızlıların Hollanda'yla karşılaştığı mücadelede, Burak Yılmaz harika bir frikik golü attı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 21:44
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 21:55
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    A Milli Takımımızın Hollanda'yla karşı karşıya geldiği Dünya Kupası Elemeleri'nde, mükemmel goller peş peşe geldi.

    Karşılaşmada son olarak 2 gol atan yıldızımız Burak Yılmaz, harika bir frikik golüne imza attı.

    BİR GÜZEL GOL DE BURAK'IN AYAĞINDAN GELDİ

    Burak attığı mükemmel frikik golüyle skoru 4-2'ye getirirken, kendisinin de 3. golünü atarak hat-trick yaptı.

    Öte yandan karşılaşma 4-2'lik galibiyetimizle sona erdi.

    Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü

    Burak Yılmaz dan enfes frikik golü #1

    Burak Yılmaz dan enfes frikik golü #2

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