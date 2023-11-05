Burak Yılmaz'dan Eric Bailly açıklaması! Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Antalyaspor yenilgisinin ardından açıklama yaptı ve devre arasında Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'e yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan çıkardığını söyledi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlı ekip aldığı galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Önemli olan Beşiktaş formasıdır"

Burak Yılmaz, sözlerine şu şekilde başladı:

Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil.

"Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında"

Bailly, hakkında konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun!

"Benim oyuncumun yakasını çekemezsin"

"Bailly'nin Tayfur Bingöl ile mi tartışması oldu" sorusu karşısında Yılmaz, şunları dedi:

Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim.

"3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak"

Burak Yılmaz, Başkan Çebi'den istekleri olacağını söyledi.

Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Bunları duyuyoruz. İzlemiyorum. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal geziyorlar. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak. Olmayacaksa yarın teşekkür edeceğim.

"Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam, yaptırmam!"

"Eric Bailly'nin kadro dışı mı bırakıldı" sorusu üzerine Burak Yılmaz, şu yanıtı verdi:

Bu kötü bir soru. Hala yangına körükle gidiyorsunuz. Hayır. Benim bazı isteklerim olacak. Şimdi buradan çıkınca konuşacağım. Küçük isteklerim olacak. Hayır derse ayrılacağım. Benim kimseden beklentim yok. Ben sabah akşam burada çalışıyorum. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam, yaptırmam!

"Beşiktaş'ta kaos falan yok abi"

Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı: