Burak Yılmaz'dan gündem değerlendirmesi

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Son olarak Süper Lig ekibi Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Futbolculuğunda dört büyüklerin de formasını giyen Yılmaz, TRT Spor'a konuştu.

"EN İYİSİ OLARAK GALATASARAY'I GÖRÜYORUM"

Yılmaz, sözlerine şöyle başladı:

Avrupa'daki temsilcilerimizden en iyisi olarak Galatasaray'ı görüyorum. Ama hangi taraftara sorsak, UEFA'nın kendilerini mutlu etmediğini söyler. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi takımıdır. Galatasaray'ın zaten diğer takımlarla farkı budur. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olmak ister. Şampiyonlar Ligi her zaman onları mutlu eder. UEFA'da da sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ HERALDE VEDA EDECEK"

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz hakkında konuşan Burak Yılmaz, şunları dedi:

Fenerbahçe toparladı. Çıkma şansı çok yüksek. Kadro kalitesi de çıkmasında önemli rol oynar, çok iyi bir teknik direktörü var, aynı Galatasaray gibi. Beşiktaş'ın sancılı dönemi, herhalde veda edecekler. Başakşehir iki maçı da kazanırsa çıkma ihtimali var. Kazanırsa iki maçı yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Çok kötü diyemeyiz performanslara ama daha iyi olabilirdi. En azından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı bizleri mutlu ederdi ama finale gider ve kupayı alırsa da çok mutlu oluruz.

"OSIMHEN TÜRKİYE LİGİ'NİN ÜZERİNDE BİR OYUNCU"

Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında konuşan Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

Osimhen, çok üst düzey bir futbolcu, atletik yapısı, fiziki genetiğiyle. Avrupa santrforu, dünyanın ilk 5-6 santrforlarından bir tanesi. Galatasaray'ın atanı ve tutanı en iyisidir derim. Icardi sakatlandı, Osimhen var, Osimhen giderse daha iyisini alırlar demiştim. Gerçekten öyle bir kültürü var. Osimhen, çok değerli bir futbolcu. Türkiye'de olması bizim için çok iyi. Osimhen'i yakından takip eden çok üst düzey takım var. Bizim ligimizin de takip edilmesi bizler için büyük bir şans. Osimhen'in ne yaptığı çok belli, daha da iyi olacaktır. Tam performansına kavuşmadığını, kavuşunca çok daha ekstra işler yapacağını düşünüyorum. Ama Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Galatasaray'ın oyun yapısında Icardi'yi arayacağını düşünüyorum. Oyun olarak Icardi'nin yokluğunun etkileyeceğini düşünüyorum. Osimhen şu anda tartışmasız fizik olarak Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu, nazar değmesin.

"SAYGI DUYULASI BİR PERFORMANS"

Edin Dzeko'dan övgüyle bahseden Yılmaz, şöyle konuştu:

Saygı duyulası bir performans. Harika bir profesyonel, winner bir oyuncu. En önemlisi bu. Onun şu andaki performansı hem bizim gençlerimize hem de futbol hayatında 30'un üzerine çıkmış oyunculara örnek olacaktır. Kendisine çok saygı duyuyorum. Performansına saygı duyuyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim futbolcularımızın örnek alması gereken bir futbolcu. Bu yaşında Türkiye'ye geldi ama hala aynı istekle devam ediyor. Onu izlerken keyif alıyorum.

"HAYAL KURMAK BEDAVA"

"Avrupa'da bir takım çalıştırma hayaliniz var mı?" sorusunu Burak Yılmaz şöyle yanıtladı:

Tabii ki de var. Hayal kurmak bedava ama oraları hak etmedik henüz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüpleri çalıştırmak için önce hak etmek lazım. Ben hak etme dönemindeyim şu anda. İnşallah kendimizi kanıtlayıp ispat edip oraları çalıştırmak hayalimde var. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Her akşam yatmadan nasıl futbolculuğumda hayal kuruyorsam; hep gol attığımı, gol kralı olduğumu, şampiyon olduğumu... Şimdi de teknik direktör olarak her akşam yatmadan çok güzel hayallere dalıyorum."

"BEN ÇOK GİTME TARAFTARI DEĞİLDİM BEŞİKTAŞ'TAN"

Lille'e gidiş sürecini anlatan Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

Luis Campos buraya geldiği zaman bana 'Şampiyon olacağız' dedi. Ben çok gitme taraftarı değildim Beşiktaş'tan. Luis Campos'u biliyorsunuz dünyanın en önemli sportif direktörlerinden bir tanesi. Bana, 'Sana ihtiyacım var, sadece sana' dedi. 'Neden bana ihtiyacın var' dedim. 'Bir tane deliye ihtiyacım var' dedi. Sezon başında 'Biz şampiyon olacağız' dedi, inanarak gitmedim ama orada inandırıldım.

"HAKAN ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan genç teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de çok sevildiğini biliyoruz. İtalya'da ona gösterilen saygı, sevginin önüne geçmiş durumda. Oraya gidip onu anlamak lazım. Buradan Hakan çok seviliyor, bizim gururumuz dememek lazım. Onun yaşadığı hayatı, insanlarla ilişkisini, insanların ona olan sempatisini yaşamanız lazım. Mutlaka bir gün gidin. Bana gelmediniz, ona kesin gidin. Ben orada 4 gün kaldım ve Hakan'a olan bakış açısını gördüm. Çok gurur duydum. Aynı şeyler benim için Lille'de de geçerliydi ama Hakan bir üst kademede bunları yaşıyor. Onun adına çok mutluyum.

"KEREM'İN VERDİĞİ KARAR DOĞRUYDU"

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica kararını değerlendiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Kerem'in verdiği karar doğruydu. Burada daha fazla üzülmenin hiç kimseye faydası yok. Kerem güçlü bir figür, güçlü bir oyuncu. İki maç oturduğun zaman üçüncü maç oynatman gereken bir oyuncu.

"DERBİLER ASLA FAVORİSİ OLMAYAN MAÇLARDIR"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu: