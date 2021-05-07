Burak Yılmaz'dan muhteşem bir gol daha

Burak Yılmaz'dan muhteşem bir gol daha

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lens karşısında ilk yarıda attığı 2 golle yıldızlaştı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in yıldızı milli futbolcumuz Burak Yılmaz, yine jeneriklik bir gole imza attı.

35 maçta topladığı 76 puanla lider olarak Lens karşısına çıkan Lille, ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Yılmaz, biri 3. dakikada penaltıdan olmak üzere iki gole imza atarak gol sayısını 15'e çıkardı.

İLK YARININ SKORUNU JENERİKLİK GOLLE BELİRLEDİ

Milli yıldız, 40. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı.

Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci adeta dondu kaldı.

Lille, milli futbolcumuzun jeneriklik golüyle soyunma odasına 2 farklı skorla gitti.

LİLLE 3-0 KAZANDI

Karşılaşmanın 2. yarısında Jonathan David de 60. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi ve maç böyle bitti.

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır)