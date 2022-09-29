Burak Yılmaz'dan olay Fatih Terim yorumu

Kariyerine Hollanda'da devam milli futbolcu Burak Yılmaz, dobra dobra açıklamalar yaptı. Katıldığı Twitch yayınında konuşan Yılmaz'ın, Fatih Terim hakkında söyledikleri gündem oldu.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın Twitch yayınına konuk olan Burak Yılmaz, olay açıklamalar yaptı. Fatih Terim için söyledikleri gündem olurken, Milli Takım'daki prim krizi için de yıllar sonra ilk kez konuştu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesinde yaşanan pozisyon üzerinden konuşan 37 yaşındaki golcü, "Şampiyonluk maçıydı. Biz kazansaydık Galatasaray'ın önüne geçecektik. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. O kendimi yere attığımı düşündü ama bana faul vardı orada. Kaç kişinin önündeyiz. Neyse konuşmak istemiyorum." dedi.

"Arda'ya sakın bunu yapmayın dedim"

Milli Takım'da yaşanan prim krizine de değinen Burak Yılmaz, o zamanlar yaşananları anlattı. Yılmaz, "Arda bana bir hediye alırsın artık karam dedi. Selçuk da 'Ona prim yatmadı.' diye karşılık verdi. Arda bunu duyunca delirdi. Ben de Arda'ya sakın bunun lafını yapma dedim." ifadelerini kullandı.

"Aragones çok aksiydi"

Türkiye'de 4 büyüklerin hepsinde aslanlar gibi forma giydim diyen Burak Yılmaz, "Fenerbahçe hariç hepsinin hakkını verdim. Fenerbahçe'deyken Aragones'e denk geldim. Çok aksi bir kişilikti. Ben de gençtim sonuçta. Fenerbahçe'de başarısızlığım kendi suçumdu." dedi.