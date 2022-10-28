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    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı

    Burak Yılmaz, Mario Gomez, Ryan Babel, Anderson Talisca ve Oğuzhan Özyakup Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geri dönmesi üzerine paylaşımda bulundular.
    • 28.10.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:44
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    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı

    Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlıların eski oyuncularından Burak Yılmaz, Mario Gomez, Ryan Babel, Anderson Talisca ve Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş ile ilgili paylaşım yaptılar.

    "Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır"

    Burak Yılmaz, "Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır." ifadelerini kullandı. Yılmaz, attığı gollerle daha sonra Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanmıştı.

    Beşiktaş ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı #1

    Gomez'den kartal emojisi

    Oynadığı dönemde Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen Alman golcü Mario Gomez, Kulübün yaptığı resmi açıklama paylaşımının altına kartal emojisi koydu.

    Gomez, 2015-2016 sezonunda attığı gollerle şampiyonlukta önemli paya sahipti.

    Beşiktaş ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı #2

    "Babamız döndü"

    Futbol hayatına TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da devam eden Ryan Babel, Şenol Güneş'in takıma geri dönmesi üzerine "Babamız döndü" yazısını paylaştı.

    Beşiktaş ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı #3

    "Şenol Güneş harika bir adam"

    Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ise Portekizce paylaşım yaparak "Şenol Güneş harika bir adam" paylaşımını yaptı.

    Beşiktaş ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı #4

    Oğuzhan Özyakup yorum yaptı

    Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve sezon başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, kulübün Şenol Güneş'i duyurduğu paylaşımın altına yorumda bulundu.

    Beşiktaş ın eski futbolcularından Şenol Güneş paylaşımı #5


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