Süper Lig'deki yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Burak Yılmaz, milli takımda para konuşulmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz ayrıca Jorge Jesus’a olan hayranlığını da dile getirdi.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Burak Yılmaz, kariyerini değerlendirdi.

Yılmaz, kariyerinin yanı sıra yabancı oyuncu sınırı, yabancı hakem, Arda Güler ve Mauro Icardi ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.

Yılmaz ayrıca Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'a olan hayranlığını da dile getirdi.

20 yaşındaki haline şimdi dönebilse Beşiktaş'tan gönderilmeyeceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Harika bir kariyerim oldu. Nankörlük edemem. En azından şimdiki tecrübemle 20'li yaşlarda olsam, Beşiktaş'tan gönderilmezdim. Çok büyük oyuncular, antrenörlükte başaramayabiliyor. Ben de başarısız olabilirim. Öncelikle yapabilecek miyim, bunu görmem lazım. Hollanda'da bu fırsatı tanıyanlara teşekkür ederim. Bunun için daha zamanım var. Oğuz Hoca, bize öğretiyor. Çocuklara idmanlar yaptırıyoruz. Futbol yenileniyor. Kendi tarzımız olmalı, taklit olmamalı. Aklımda büyük takımda çalışma, şampiyon olma hedefim vardır. Ama bunu şimdi söylemeye gerek yok. Daha yavaş ilerlemek lazım. Zamanı gelince, çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'dan yabancı oyuncu sınırı ve milli takım yorumu VİDEO

"Yabancı sınırı düşürülmeli, yabancı hakem olmamalı"

Yabancı sınırı hakkında da konuşan Yılmaz, "Yabancı sınırıyla ilgili ne zaman konuşsam, internette çok büyük tepki alıyorum. Ama ben fikrimi söyleyeceğim. Kazanan ya da kaybeden sürekli hakem konuşuyor. Her hoca, maçtan sonra yabancı kuralı konuşuyor. 'Takımım çorba oluyor' gibi laf geliyor. Buna katılmıyorum. Hocaysak, bunların sezon öncesinde planlanması gerekiyor. Hollanda'da hiç hakem konuşulduğunu görmedim. Yabancı hakem... Milliyetçi bir insanım, biliyorsunuz... Hakemlerimize güvenelim. Kasıtlı hata yapacaklarını düşünmüyorum. Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama abi sen o seviyeye gel, sende de olmasın." dedi.

"Milli takımda hiçbir zaman para pul söz konusu olmamalı"

Açıklamalarına devam eden Burak Yılmaz, basın toplantısında şu konulara da değindi:

"Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform. İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz, eski şeyleri açmak istemiyorum. Milli takım teknik direktörlüğünde istikrar olması gerekiyor. En ufak bir şeyde yollar ayrılıyor ülkemizde."





"Kariyerimde kazıya kazıya bir yere geldim, antrenörlükte de böyle olacak"



"Biz hep alan taraftaydık, şimdi vermeye çalışıyoruz. Karşı tarafa bildiklerimizi öğretebilmek de bir hoca yeteneği, bunun üzerine çalışıyoruz. Aklımda teknik direktör olarak büyük takımda çalışma, şampiyon olma hedefim var ama bunu şimdi söylemeye gerek yok. Futboldan sonraki kariyerim için hazırlıklar yapıyorum. Selçuk İnan için çok mutluyum, en iyisini yapacağını düşünüyorum. Kariyerimde kazıya kazıya bir yere geldim, antrenörlükte de böyle olacak."





"Genç oyuncuların peşinde aileleri ve babaları koşmasın"



Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan Burak Yılmaz, "Genç oyuncuların peşinde aileleri ve babaları koşmasın. Babamın bir lafı vardır, 'Babası peşinden koşanlardan bir şey olmaz' diye. Tüm aileler, çocuklarını futbolcu yapmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarını rahat bıraksın. Futbolda ve sanatta torpil olmaz. Ailelere bu söylemimin nedeni, çok şey gördüm. A Milli Takım'a geç çıktım ama 37 yaşında kadar oynadım. Hemen 'Oldum' ya da 'Yapamadım' dememek lazım. Vazgeçmemeleri ve bir tane de Şenol Güneş bulmaları lazım." dedi.

"Arda Güler'e nazar değmesin"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Genç kardeşim Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum 'PSG ve Manchester City' istiyor. Bir gün açıyorum 'A Milli Takım'a neden çağrılmadı?' diye konuşuluyor. Bir gün 'Hocası neden oynatmadı?' diye eleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin başka sorunları var"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için de konuşan Yılmaz, "Icardi önemli bir futbolcu. Başka sorunları var, onları da halledebilecek tecrübeli bir futbolcu. Galatasaray da ona destek olacaktır. Galatasaray'da çok başarılı olur. Okan ağabeyin desteği, ilişkisi ve Galatasaraylılığı, Icardi'yi üst noktaya taşıyacaktır." dedi.

"Jesus beni fanı yaptı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan öğrenecekleri çok şey olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Jorge Jesus değerli bir isim. Altay Bayındır'a desteğinden dolayı teşekkür ederim. Beni fanı yaptı. Ben böyle bir şey görmedim. Ayrıca 'Büyük takım 3 maç oynar' demesi, taktikleri, her şeyiyle ondan çok şey öğreniyoruz, kızdırmayalım." açıklamasında bulundu.