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Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe sözleri: Nasıl konuşuyorsun lan sen...

Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe sözleri: Nasıl konuşuyorsun lan sen... Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayseri deplasmanında bir taraftarın Fenerbahçe ile oynadıkları maç için imalı bir laf atması üzerine oldukça öfkelendi. Taraftara sert sözlerle tepki gösteren Burak Yılmaz'ı yanındakiler sakinleştirdi.