Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor maçının ardından bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine çok sinirlendi.
Kasımpaşa, maçın ardından şehirden ayrılmak için havalimanına gitti.
Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı.
FENERBAHÇE'YLE İLGİLİ SÖZLERE ÇOK SİNİRLENDİ
Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" sözleri duyuldu.
Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı.
SAKİNLEŞMEKTE ZORLANDI
Çevresindekiler, Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.
Kasımpaşa'nın başında ocak sonunda geçen Burak Yılmaz 16 maça çıktı.
Yılmaz bu maçlardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı.
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