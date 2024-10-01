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Burak Yılmaz'ın Kayserispor kariyeri: 22 maçta sadece 3 galibiyet

Burak Yılmaz'ın Kayserispor kariyeri: 22 maçta sadece 3 galibiyet Beşiktaş'a kaybedilen maçtan sonra istifa eden Burak Yılmaz'ın istatistikleri çok da iç açıcı değil.