Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu
ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Vukas, Tudor'un da yardımcılığını yaptı

Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da kondisyon antrenörlüğü yaptı.