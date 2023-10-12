Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu Süper Lig ekibi Beşiktaş, seçime kadar takımın teknik direktörlüğünü yapacak olan Burak Yılmaz'ın iki yeni yardımcısını açıkladı.

ensonhaber.com Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar



Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.



Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Vukas, Tudor'un da yardımcılığını yaptı Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da kondisyon antrenörlüğü yaptı.