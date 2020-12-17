Burak'a topu vermeyen o çocuk şimdilerde Bursaspor'da oynuyor

2013-2014 sezonunda Burak Yılmaz'a top vermemesiyle tanınan Çağatay Yılmaz, Bursaspor'un as oyuncusu oldu.

2013-14 sezonunda Bursa’da 1-1 biten Bursaspor-Galatasaray maçında top toplayıcılık yaparken Burak Yılmaz’dan tepki gören ve topun oyuna geç girmesini sağlayan o genç çocuk büyüdü ve formayı kaptı.

Topun oyuna geç girmesini sağlayan Çağatay Yılmaz, A takımına yükseldi ve takımın as futbolcusu olmayı başardı.

O dönem Batalla, Belluschi, Pinto, Enes Ünal gibi yıldızları izleyen Çağatay, bu sezon ise 10 maçta 2 gol 2 asistle oynuyor.

Özellikle son Göztepe zaferinde asistleri ve futboluyla alkışlanan 20 yaşındaki kanat oyuncusu büyük beğeni topluyor.

Göztepe maçının 90+5. dakikasında Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay, müsabakanın uzatmalara gitmesini sağlamıştı.