Euro
9.5213
0.11%
Dolar
7.7643
-0.49%
Altın
469.75
0.41%
Borsa
1.399
0.45%
Bitcoin
178.955
13.06%
EXEN Coin
10.76
-0.37%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Burak'a topu vermeyen o çocuk şimdilerde Bursaspor'da oynuyor

    2013-2014 sezonunda Burak Yılmaz'a top vermemesiyle tanınan Çağatay Yılmaz, Bursaspor'un as oyuncusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 15:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Burak'a topu vermeyen o çocuk şimdilerde Bursaspor'da oynuyor

    2013-14 sezonunda Bursa’da 1-1 biten Bursaspor-Galatasaray maçında top toplayıcılık yaparken Burak Yılmaz’dan tepki gören ve topun oyuna geç girmesini sağlayan o genç çocuk büyüdü ve formayı kaptı.

    Burak a topu vermeyen o çocuk şimdilerde Bursaspor da oynuyor #1

    Topun oyuna geç girmesini sağlayan Çağatay Yılmaz, A takımına yükseldi ve takımın as futbolcusu olmayı başardı.

    O dönem Batalla, Belluschi, Pinto, Enes Ünal gibi yıldızları izleyen Çağatay, bu sezon ise 10 maçta 2 gol 2 asistle oynuyor.

    Burak a topu vermeyen o çocuk şimdilerde Bursaspor da oynuyor #2

    Özellikle son Göztepe zaferinde asistleri ve futboluyla alkışlanan 20 yaşındaki kanat oyuncusu büyük beğeni topluyor.

    Göztepe maçının 90+5. dakikasında Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay, müsabakanın uzatmalara gitmesini sağlamıştı.

    Burak a topu vermeyen o çocuk şimdilerde Bursaspor da oynuyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir