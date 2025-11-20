Burhan Eşer: Milli araya lider girmek önemliydi

1'inci Lig'de milli aranın ardından 23 Kasım Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak lider Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Burhan Eşer, değerlendirmelerde bulundu.

Ligde lider durumda bulunan yeşil-beyazlılar, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde maç hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Muğla Temsilcisi Eren Ayhan, Bodrum Temsilcisi Fırat Akay, yeşil-beyazlı ekibi tesislerde ziyaret etti.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Liderliklerini korumak istediklerini ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "İçeride oynadığımız son İstanbulspor maçını güzel bir oyunla net skorla kazandık ve tekrar liderliğimizi aldık. Milli araya lider girmek ve kazanmak önemliydi. Milli arada mini kamp yaptık ve iyi çalıştık. Zor ve yoğun bir periyoda giriyoruz. Kupa ile beraber 7 maç var ve 2’si sahamızda 5’i deplasmanda olacak. Bu hafta Ümraniye ile zor karşılaşma oynayacağız. Son 2 maçta toparlayan ve iyi işler yapan bir takım. Amacımız lider gidip lider dönmek, umuyorum istediğimiz sonuçları alırız." dedi.

"EKSİKLİĞİ GİDEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCU"

Milli takıma giden bütün oyuncularının maçlarını izlediklerini ifade eden Eşer, "Ali Habeşoğlu’nun Türkiye U21 Milli Takımı'nda 2 gol atması bizim adımıza sevindirici, çünkü beklentimiz olan ve ileride Türk futbolunda santrafor bölgesinde büyük eksikliği giderebileceğini düşündüğümüz oyuncu. Dimitrov, Bulgaristan'da ilk 11 oynadı ve asist yaptı, Ajeti, Arnavutluk'ta oynadı. Fredy Angola’da kaptan ve Arjantin maçında oynadı. En büyük temennimiz sakatlıksız dönmeleri." dedi.

"İYİ ÇALIŞTIK"

Bodrum FK’nın genç oyuncu Yusuf Sertkaya ise, "İyi çalıştık, sezona da güzel başladık. Hedeflediğimiz yerdeyiz, inşallah sezonu bu şekilde bitirip tekrar Süper Lige çıkacağız. Kupada hedefimiz devam ediyor ve ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Orada daha çok genç oyuncular biz oynuyoruz ve başarılı olup Bodrum’un gençlerinin başarılı olduğunu göstermek istiyoruz. Burada aile ortamı var, abiler küçüklere destek oluyor." diye konuştu.