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    Burnley, Sean Dyche ile yolları ayırdı

    Premier Lig'de Burnley, 9.5 sezondur takımı çalıştıran Sean Dyche ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 16:16
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    Burnley, Sean Dyche ile yolları ayırdı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley, Sean Dyche ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Burnley, teknik direktör Sean Dyche, yardımcı antrenör Ian Woan, antrenörler Steve Stone ve Billy Mercer'ın sözleşmelerin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Sean, mevcut isimler arasında Premier Lig'de en fazla görev yapan antrenör konumundaydı ve 9.5 sezondur harika işler yaparak kulübün en başarılı dönemine imza attı." ifadeleri yer aldı.

    Burnley Başkanı Alan Pace ise konuyla ilgili, "Sean ve ekibine, görevde oldukları süre boyunca yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu sezon kötü bir performans sergiledik ve istediğimiz sonuçları alamadık. Sezonun bitimine sekiz maç kala değişikliğin gerekli olduğu hissettiğimiz için bu kararı verdik. Gerekli olan diğer açıklamaları ilerleyen dönemde yapacağız." dedi.

    Burnley, Sean Dyche ile yolları ayırdı #1

    51 yıl sonra Avrupa'ya taşıdı

    Antrenörlük kariyerine Watford'un altyapısında başlayan Sean Dyche, 2012'de Burnley'nin başına geçti. Kulübü 9.5 sezonda iki kez Premier Lig'e çıkartan Sean Dyche, 2017-18 sezonda takımı 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

    Ligi 7. sırada bitiren Dyche'ın ekibi, Avrupa Ligi elemelerindeki 2.turunda Aberdeen'i, 3. ön eleme turunda ise Başakşehir'i elemişti. Play-off turunda ise Burnley, Olympiacos'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

    Premier Lig'de bu sezon 30 maçta 24 puan toplayan Burnley, 18. sırada yer alıyor. 30 maçta 25 gol kaydeden Lancashire ekibi, ligin son sırasında yer alan Norwich City'nin ardından en kötü hücum performansına sahip ikinci takım konumunda bulunuyor.


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