Bursaspor, 14 yıl önce kazandığı Süper Lig şampiyonluğunu kutladı
İHA

Gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, eski güzel günlerini arıyor.

1963'te kurulan ve 2009-2010 sezonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanarak 5. büyük ünvanını alan yeşil-beyazlılar, bu başarısını unutmadı.

Bursa ekibi, sosyal medya hesabından şampiyonluğun 14. yıl dönümüne özel gönderi yayınladı.

"Tertemiz şampiyonluğumuzun yıl dönümü!"

Bursaspor Kulübü, ’16 Mayıs 2010’ başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün, tertemiz şampiyonluğumuzun yıl dönümü! Anadolu devrimini gerçekleştirdiğimiz bu büyük başarıda, başta rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)