Bursaspor, 14 yıl önce kazandığı Süper Lig şampiyonluğunu kutladı

İHA
Gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, eski güzel günlerini arıyor.
1963'te kurulan ve 2009-2010 sezonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanarak 5. büyük ünvanını alan yeşil-beyazlılar, bu başarısını unutmadı.
Bursa ekibi, sosyal medya hesabından şampiyonluğun 14. yıl dönümüne özel gönderi yayınladı.
"Tertemiz şampiyonluğumuzun yıl dönümü!"
Bursaspor Kulübü, ’16 Mayıs 2010’ başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Bugün, tertemiz şampiyonluğumuzun yıl dönümü! Anadolu devrimini gerçekleştirdiğimiz bu büyük başarıda, başta rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
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