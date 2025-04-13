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Haber Merkezi

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta mücadelesinde Ertürk Koray Balcıoğlu'nun çalıştırdığı Artvin Hopaspor ile Adem Çağlayan yönetimindeki Bursaspor karşı karşıya geldi.

Artvin Hopaspor'un stadyumunun tadilatta olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu nedeniyle Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, konuk takım Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla yendi.

BURSASPOR 2. LİG'E ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte 65 puana yükselen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

BURSASPOR GERİ DÖNDÜ

Mücadelede ilk golü, 27. dakikada Hopaspor'dan Alperen Gündoğdu kaydetti.

43. dakikada ise Bursaspor'da Furkan Sakı, takımına beraberliği getiren golü attı.

Dakikalar 83.'ü gösterdiğinde ise Bursaspor'da Muhammet Demir, takımına galibiyeti getiren golü attı.

BURSASPOR TARAFTARI, RÖPORTAJIMIZLA GÖNDERME YAPTI

Öte yandan Bursaspor taraftarının, Karşıyaka'ya yaptığı gönderme olay oldu.

Ensonhaber YouTube kanalımızda röportajlarımızdan birinde "Ramazan ayından hayatınızda ne değişiyor?" sorusuna "Ramazan'ı kutlamıyorum" cevabını veren bir vatandaş kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Yeşil-beyazlı futbolseverler ise viral olan bu video hakkında bir pankart hazırladı.

Otobüsün arkasına asılan bu pankartta Bursaspor'un ardından ikinci sırada yer alan ve doğrudan 2. Lig'e yükselme şansını kaçıran Karşıyaka'ya göndermede bulundu.

KAPALI GİŞE OYNANDI

Balıkesir'de oynanan karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi.

Bursaspor taraftarının satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletlerini tükettiği 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, "kapalı gişe" oynandı.

DEV EKRANDAN TAKİP ETTİLER

Öte yandan maçı, Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında bulunan otoparkta dev ekrandan takip etti.