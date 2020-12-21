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    Bursaspor, 8 günde 11 gol attı

    İstanbulspor karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-3’e getiren Bursaspor, son 8 günde çıktığı 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırdı.
    • İHA
    • 21.12.2020 - 06:43
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    Bursaspor, 8 günde 11 gol attı

    TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Bursaspor, zoru başarmaya devam ediyor.

    8 GÜNDE 11 GOL ATMAYI BAŞARDI

    8 gün önce oynanan Samsunspor maçını 3-0 kazanan yeşil beyazlı takım, bu galibiyetten 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda 120 dakika mücadele etmiş ve Göztepe’yi de 5-4 mağlup etmişti.

    Bursaspor bugün de 3-0 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanında maçı çevirerek sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

    Bursa ekibi böylece 8 günde 11 gol atma başarısı gösterirken, sahadan da hiç mağlup ayrılmadı.

    Bursaspor, 8 günde 11 gol attı #1

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