Bursaspor, altyapısına iki ismi kattı

İHA
TFF 3. Lig 1. Grup'ta bulunan Bursaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer tahtasını açan ve birçok ismi renklerine bağlayan Bursa ekibi, altyapısına iki takviye gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını duyurdu.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Ertuğrulgazi Meskenspor Kulübü'nden 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Karacabey Gençlerbirliği Kulübü'nden 2011 doğumlu Ahmet Taha Yenice ile sözleşme imzalayarak altyapımıza kazandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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