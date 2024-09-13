Bursaspor, altyapısına iki ismi kattı
İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bulunan Bursaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer tahtasını açan ve birçok ismi renklerine bağlayan Bursa ekibi, altyapısına iki takviye gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını duyurdu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Ertuğrulgazi Meskenspor Kulübü'nden 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Karacabey Gençlerbirliği Kulübü'nden 2011 doğumlu Ahmet Taha Yenice ile sözleşme imzalayarak altyapımıza kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editör