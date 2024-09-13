Bursaspor, altyapısına iki ismi kattı Bursaspor Kulübü, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını açıkladı.

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bulunan Bursaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer tahtasını açan ve birçok ismi renklerine bağlayan Bursa ekibi, altyapısına iki takviye gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Ahmet Taha Yenice'yi altyapısına kattığını duyurdu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Ertuğrulgazi Meskenspor Kulübü'nden 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Karacabey Gençlerbirliği Kulübü'nden 2011 doğumlu Ahmet Taha Yenice ile sözleşme imzalayarak altyapımıza kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)