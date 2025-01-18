Bursaspor Başkanı Enes Çelik: 9 dosyayı daha kapattık

DHA

Müzesinde bir Süper Lig Kupası, bir de Türkiye Kupası bulunduran, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ettikten sonra ise TFF 3’üncü Lig’e düşen Bursaspor, yaz transfer döneminde transfer tahtasını açarak, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz transfer döneminde transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalanarak üç yıldır kapalı olan transfer tahtasının açıldığını hatırlatarak, kış transfer döneminde de 9 dosyanın kapandığını duyurdu.

"9 DOSYAYI DAHA KAPATTIK"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: