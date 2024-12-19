Bursaspor, Batalla ile yeniden anlaştı

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3. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan Pablo Martin Batalla kararı...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.