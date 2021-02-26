Euro
8.9876
0.35%
Dolar
7.4061
0.73%
Altın
418.2
-0.08%
Borsa
1.472
-1.12%
Bitcoin
349.402
-4.80%
EXEN Coin
16.78
1.45%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Bursaspor, Batalla'nın heykelini dikti

    Bursaspor, efsane kaptanlarından Pablo Batalla'nın heykelinin açılışını yaptı. Arjantinli futbolcu da törene katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursaspor, Batalla'nın heykelini dikti

    TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, efsanesi Pablo Batalla'nın heykelini dikti.

    HEYKEL AÇILIŞI YAPILDI

    Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Pablo Martin Batalla heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

    Bursaspor, Batalla nın heykelini dikti #1

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konulan heykelin açılış törenine Arjantinli Pablo Martin Batalla ailesi ile birlikte katılırken, Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular da törende yer aldı.

    Batalla, “Mustafa Hoca ve gençlere de çok teşekkür ediyorum, yoğun bir dönemden geçmelerine rağmen buradalar. Sakin olsunlar, hepsiyle gurur duyduğumuzu bilsinler. Hakan Dinçtürk’e teşekkür ediyorum, bu projeyi ilk düşünen çıkaran kendisi. Projenin arkasında birçok insan olduğunu biliyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Rıdvan Sevim’in yaptığı işi gördüm, gerçekten çok müthiş. Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem. Kızım da büyüdüğü zaman babasına ithaf edilen bu eseri görecek ve gurur duyacaktır, bu benim için çok değerli. Bu tesis, beni buraya getiren rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis. Burada çok büyük başarılar edindiğimiz, kariyerimin en önemli, en değerli zamanını geçirdiğim tesis. Biz bu kulübe ve şehre her zaman minnettarız.” dedi.

    Bursaspor, Batalla nın heykelini dikti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir