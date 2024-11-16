Bursaspor, Bulvarspor'u üç golle geçti! Taraftarı yine yalnız bırakmadı

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TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta mücadelesinde Pablo Batalla yönetimindeki Bursaspor ile Oktay Akgül'ün çalıştırdığı Bulvarspor karşı karşıya geldi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Bursaspor oldu.

BURSASPOR ÜÇ GOLLE KAZANDI

Yeşil-beyazlı ekibe üç puanı getiren golleri ise 7. dakikada Sedat Cengiz, 55. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 88. dakikada Mücahit Can Akçay attı.

LİDERLİK DEVAM ETTİ

Alınan bu sonuçla birlikte lider Bursaspor, puanını 29'a çıkardı. Bulvarspor ise 8 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

Bursaspor, gelecek hafta deplasmanda 23 Elazıp FK ile karşılaşacak. Bulvaspor, sahasında Hopaspor'u konuk edecek.

BURSASPOR TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Bu sezon taraftar sayısında rekorları altüst eden Bursaspor, bu maçında da büyük destek gördü.

Yeşil-beyazlı futbolseverler, Bulvarspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı ve büyük bir coşkuyla 90 dakikayı takip etti.

Bu müsabakayı stadyumda toplam 37 bin 270 taraftar izledi.