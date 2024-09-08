Bursaspor galibiyetini tribünde kalan 6 taraftar ile kutladı Düzcespor'u 2-0 yenen Bursaspor, sezona üç puanla başladı. Maçta yaşanan olaylar sonrasında tribünlerin boşaltılmasıyla ikinci yarıda Bursaspor’a ayrılan deplasman tribününde 6 taraftar kaldı. Bursasporlu futbolcular maç sonu galibiyeti tribündeki az sayıda futbolsever ile kutladı.

DHA

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezonun ilk hafta maçında Bursaspor deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Bursa ekibi, rakibini 2-0 yenerek sezona üç puanla başladı.

Bursaspor taraftarı için Düzce Şehir Stadyumu’nda 500 kişilik yer ayrılması, Bursaspor taraftarının da yaklaşık 2 bin kişi ile Düzce’ye gitmesi ile çok sayıda taraftar dışarıda kaldı.

Maç oynandığı esnada ise hem tribünlerde hem de dışarıda kalan taraftarlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

İlk yarının bitimine doğru ise Bursaspor taraftarları tribünleri terk etti.

GALİBİYET 6 TARAFTAR İLE KUTLANDI

Tribünlerin boşaltılmasının ardından ikinci yarıda Bursaspor’a ayrılan deplasman tribününde 6 Bursaspor taraftarı kaldı.

Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, maç bitiminde ise takımı tribünlere çağırdı.

Bursasporlu futbolcular maç sonu galibiyeti tribündeki az sayıda futbolsever ile kutladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)