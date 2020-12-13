Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
151.234
4.24%
EXEN Coin
10.73
1.22%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Bursaspor kalecisi Ataberk kalesine duvar ördü

    Samsunspor maçında Bursaspor kalesine 28 şut çekilirken 8’i kaleyi tutan şutların tamamında başarılı olan genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz performansıyla futbolseverleri büyülemeyi başardı.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 16:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursaspor kalecisi Ataberk kalesine duvar ördü

    TFF 1.Lig ekibi Bursaspor’un, Samsunspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın yıldızlarından birisi de kaleci Ataberk Dadakdeniz oldu.

    SON YILLARIN EN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

    Yeşil-beyazlı takım, her ne kadar rakibini farklı mağlup etse de kalesine 28 şut çekildi. Bu şutların 8’i kaleyi bulurken, 21 yaşındaki kaleci bunların tamamında başarılı oldu. 8 şutun 7’sinin de ceza sahası içinden olması dikkatlerden kaçmadı. Yakın mesafeden gelen toplara inanılmaz bir refleks gösteren Ataberk Dadakdeniz, takımının 90 dakika boyunca gol yememesini sağladı.

    Genç file bekçisinin bu kurtarışları, son yılların en etkileyici performansları arasındaki yerini aldı.

    Bursaspor kalecisi Ataberk kalesine duvar ördü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir