Bursaspor kalecisi Ataberk kalesine duvar ördü

Samsunspor maçında Bursaspor kalesine 28 şut çekilirken 8’i kaleyi tutan şutların tamamında başarılı olan genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz performansıyla futbolseverleri büyülemeyi başardı.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor’un, Samsunspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın yıldızlarından birisi de kaleci Ataberk Dadakdeniz oldu.

SON YILLARIN EN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Yeşil-beyazlı takım, her ne kadar rakibini farklı mağlup etse de kalesine 28 şut çekildi. Bu şutların 8’i kaleyi bulurken, 21 yaşındaki kaleci bunların tamamında başarılı oldu. 8 şutun 7’sinin de ceza sahası içinden olması dikkatlerden kaçmadı. Yakın mesafeden gelen toplara inanılmaz bir refleks gösteren Ataberk Dadakdeniz, takımının 90 dakika boyunca gol yememesini sağladı.

Genç file bekçisinin bu kurtarışları, son yılların en etkileyici performansları arasındaki yerini aldı.