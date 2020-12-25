Bursaspor-Menemenspor maçına bahis şikesi incelemesi

UEFA, Bahattin Şimşek'in yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçının incelenmesi için TFF'ye talimat verdi.

Çarşamba günü oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla turuncu-lacivertli ekibin tepkisini çeken hakem Bahattin Şimşek'in, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçının ‘bahis şikesi’ şüphesiyle incelemeye alındığı ortaya çıktı.

UEFA, TFF'Yİ UYARDI

UEFA, 12 Temmuz’da oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikalarında, ‘3-3 bitecek’ şeklinde yoğun bahisler yapıldığını gerekçe göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) bu karşılaşmayı incelemeye almasını istedi.

Ajansspor'un haberine göre, Tebligatta, maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair bahislerin arttığı ve maçla ilgili güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun belirtildiği öğrenildi.

TFF yönetiminin de dosyayı Etik Kurulu'na sevk ettiği belirtildi.

Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak, iddialara dair yazılı beyanlarını 3 gün içinde göndermelerini istedi.