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    Bursaspor-Menemenspor maçına bahis şikesi incelemesi

    Bursaspor-Menemenspor maçına bahis şikesi incelemesi

    UEFA, Bahattin Şimşek'in yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçının incelenmesi için TFF'ye talimat verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 10:52
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 11:41
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    Çarşamba günü oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla turuncu-lacivertli ekibin tepkisini çeken hakem Bahattin Şimşek'in, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçının ‘bahis şikesi’ şüphesiyle incelemeye alındığı ortaya çıktı.

    UEFA, TFF'Yİ UYARDI

    UEFA, 12 Temmuz’da oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikalarında, ‘3-3 bitecek’ şeklinde yoğun bahisler yapıldığını gerekçe göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) bu karşılaşmayı incelemeye almasını istedi.

    Ajansspor'un haberine göre, Tebligatta, maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair bahislerin arttığı ve maçla ilgili güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun belirtildiği öğrenildi.

    TFF yönetiminin de dosyayı Etik Kurulu'na sevk ettiği belirtildi.

    Bursaspor-Menemenspor maçına bahis şikesi incelemesi #1

    Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak, iddialara dair yazılı beyanlarını 3 gün içinde göndermelerini istedi.

    Bursaspor-Menemenspor maçına bahis şikesi incelemesi #2

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