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    Bursaspor, Pablo Batalla'nın heykelini dikti

    Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 12:05
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    Bursaspor, Pablo Batalla'nın heykelini dikti

    Bursaspor, efsane kaptanı Pablo Batalla'yı unutmuyor...

    Yeşil-beyazlı kulüp, kazanılan tek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli futbolcunun heykelini dikti.

    Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu.

    Heykelin açılış töreni Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelişinde yapılacak. Önümüzdeki hafta heykelin mermer kaidesi ve çevre düzenlemesi yapılacak.

    Bursaspor, Pablo Batalla nın heykelini dikti #1

    1963 PARÇADAN OLUŞUYOR

    Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor.

    Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor.

    Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.

    Bursaspor, Pablo Batalla nın heykelini dikti #2

    Bursaspor, Pablo Batalla nın heykelini dikti #3

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