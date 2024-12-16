Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı

İHA

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz.

MAĞLUBİYET YAŞAMADI

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un başında mağlubiyet yüzü görmeyen Arjantinli çalıştırıcı, devreyi de en yakın rakibinden 11 puan önde tamamladı.

"BATALLA KABUL ETMEDİ"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Pablo Martin Batalla'nın ayrılışı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Çelik, şu ifadeleri kullandı: