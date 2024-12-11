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Bursaspor taraftarının koreografisi TFF tarafından ödüle layık görüldü

Bursaspor taraftarının koreografisi TFF tarafından ödüle layık görüldü Bursaspor taraftar grubu Texas'ın, TFF 3. Lig'in 6. haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı öncesi tribünlerde yaptığı öldürülen kadınların isimleri yazılı pankart koreografisi TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.