Bursaspor taraftarının koreografisi TFF tarafından ödüle layık görüldü
İHA

Bursaspor taraftar grubu Texas, TFF 3. Lig'in 6. haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraş maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı.

Müsabaka öncesi seremonide tribünlerde öldürülen kadınların isimleri yazılı pankart açılması, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

ÖDÜL 14 ARALIK'TA VERİLECEK

Ödül, 14 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'un, Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor