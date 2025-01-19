Bursaspor taraftarlarından Filistin'e destek koreografisi

İHA
TFF 3. Lig'in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Düzcespor ile karşılaştı.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
BURSASPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Maç öncesi seremonide ise Bursasporlu taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartları açarak Filistin bayrağı oluşturdu.
Yapılan koreografi büyük alkış aldı.
Öte yandan Bursaspor bugünkü maçta 41 bin 480 seyirci ile rekor serisini devam ettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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