Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı

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3. Lig ekiplerinden ve bir dönem Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile bu sezon ikinci kez yollarını ayırdığını duyurdu.

BATALLA İLE YOLLAR İKİNCİ KEZ AYRILDI

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

LİGDE LİDER DURUMDA

Öte yandan bu sezon Batalla yönetiminde ligde 23 maça çıkan Bursaspor; 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 52 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ayrıca Arjantinli teknik adam, yeşil-beyazlı takımda 2.26 puan ortalaması tutturdu.

"GRACİAS AMİGO"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo" ifadesini kullandı.